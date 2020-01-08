為因應5G及車用電子需求，國巨(2327)持續擴大在台灣的研發及生產基地，國巨公司已規劃陸續匯回境外資金新台幣100億元，用以擴充車用工規等高端產品及加強研發技術。

國巨利基型及高端產品以台灣為生產及研發重心，目前全球50%的產值及90%的研發資源皆集中在高雄地區，因應5G及車用電子發展所需，國巨近年也陸續展開一系列的在台投資活動，包含2018年取得高雄大發工業區土地做設廠之用、2019年年初率先響應「台商回台投資行動方案」取得經濟部專案貸款165億元核准、2019年12月與高雄橋頭科學園區簽署進駐投資意向書及目前積極招募900名作業員全力提升產能並擴編研發技術人員200名等。

國巨表示，公司秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，已規劃陸續匯回境外資金新台幣100億元，用以擴充車用工規等高端產品及加強研發技術，以因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨，國巨也將持續擴大在台灣的研發及生產基地，確保公司長期成長的動能。

亞系外資最新報告指出，國巨去年維持較低產能利用率，藉此降低國巨本身與通路庫存，被動元件價格從去年底開始趨於穩定，考量庫存水位降低和交貨期拉長，我們認為國巨正在提高產能利用率，有助於改善獲利率，決定將國巨目標價由315元調高至350元，重申「中立」評等。

(時報資訊)