台科大與東工大的國際合作研究中成功使用氧化銅，在溫和環境下轉換甘油成為高經濟價值產物二羥基丙酮。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大與東京工業大學團隊共同研發出一種便宜又高效率的氧化銅觸媒，此觸媒可使生質柴油廠的廢產物甘油，轉換成高經濟價值產物，也就是二羥基丙酮(dihydroxyacetone)。在轉換過程中，甘油水溶液中的水會分解成乾淨的新能源氫氣，因此能使整個系統邁向更乾淨、節能環保的永續發展。此研究發現刊登於頂尖期刊《Applied Catalysis B： Environmental》，對生質柴油產業有重大影響。

《Applied Catalysis B： Environmental》是愛思唯爾( Elsevier) 旗下的國際權威期刊，主要刊登環境相關的催化科學研究成果，發表的論文具有高度的創新性與前瞻性，在環境催化領域有極高的影響力。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與東京工業大學於2015年開始合作多年，不僅雙方師生交換，也推動師生共同研究、強化國際產學合作機會等。這個跨國研究案是由台科大化工系江佳穎教授與東工大物質理工學院林智廣(Tomohiro HAYASHI)教授帶領團隊在雙方實驗室進行，台科大師生們與東工大的跨國研究登上頂尖科學期刊，是推動雙方合作的重要成果。

隨著石油化學燃料大幅減少帶來的危機，世界產官學界共同目標無不強調發展乾淨且可再生的替代能源。由水(H2O)分解產出的氫氣(H2)是目前極有潛力來取代石化燃料的新能源，此外，另一種永續能源生質柴油也受到重視。

生質柴油是將植物或動物油經過轉酯化反應而生成的柴油替代能源，但在生產生質柴油的過程中，大量的甘油(C3H8O3)會被產出。在歐洲，每年的廢甘油就有1.4百萬頓，若能將這些廢甘油轉化為高經濟價值的產物，勢必能大幅提升生質柴油產業的利益，近而帶動永續能源的發展。

台科大與東工大的研究學者發現能將廢甘油變得有價值又有效的方法。台科大化工系教授江佳穎表示，儘管甘油被轉換成高經濟價值產物已經被研究多年，但是通常轉換中所需的觸媒大部分為貴重金屬，例如白金，因此大幅限縮了在業界上廣泛應用的可能。

但在這次與東工大的國際合作的研究中成功使用氧化銅，便宜且表面富含量極高的氧化銅，能在溫和環境下轉換甘油成為高經濟價值產物-二羥基丙酮。江佳穎說，此研究不僅給予生質柴油廢棄物一個全新的生命，更重要的是在此反應過程中，水亦可被分解成氫氣，藉由同時解決兩個棘手的問題，對生質柴油產業的經濟效應及乾淨氫能源產業都能因此受惠。

(旺報 )