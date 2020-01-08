游淑慧手持民進黨立委候選人賴品妤廣告，抨擊引用錯誤資訊抹黑。（陳俊雄攝）

羅智強怒批「民進黨不倒，國家不會好」。（陳俊雄攝）

台北市議員羅智強除了出動公車廣告嗆聲蔡英文，也將在中時、聯合、蘋果等合計發行量超過50萬份的報紙刊登廣告，羅智強8日和北市議員徐巧芯、游淑慧、侯漢廷聯合舉辦記者會，痛批新潮流綁架民進黨、架空蔡英文，並呼籲全民11日投票下架民進黨、下架新潮流。

羅智強表示，他在中時等三家報紙刊登廣告，把嗆聲公車的照片放到報紙上做最後的催票，至於廣告的內容則有三個版本，第一個就是投二號韓國瑜台灣安全、人民有錢，呼應韓國瑜市長這次參選總統的一個主調。

另外還有一個版本，就是針對目前台灣民主遇到最大的問題，就是民進黨隨網軍治國這個現象，所以第二款的報紙廣告就是「投蔡英文等於投楊蕙如」，因為整個民進黨在楊蕙如事件爆發之後，從頭到尾都在切割。

第三個版本就是幫柯文哲市長打廣告，因為柯文哲有一句話他非常的認同，也是我們台灣的共識，叫做「新潮流不倒、台灣不會好」，連民進黨立委余天都坦承新潮流觸角無所不在，為了表示認同柯文哲市長這句話，所以第三款報紙廣告就是「拒投民進黨、下架新潮流」。

徐巧芯指出，以前柯市長都是講說韓國瑜自願離開北農總經理，但昨天柯市長講到，韓國瑜離職是因為新潮流插手，所以如果新潮流的手，甚至可以去觸碰到北農，影響到柯文哲市政府的人事安排，應該要把這名新潮流人士揪出來。

徐巧芯表示，北市7位民進黨立委候選人中，就有3位是新潮流，全國也有三分之一立委候選人是新潮流系，可見民進黨被新潮流嚴重把持。

侯漢廷指出，身為台北市議員，他嚴重質疑新潮流及民進黨，是否已經把手介入到了台北市政府內部，嚴重影響台北市政的正常運行，甚至還有架空柯文哲的嫌疑，否則為何北農的人事竟連新潮流都要插手？為此他要求台北市政府不能夠被民進黨架空，中華民國也不能被民進黨、新潮流架空。

游淑慧則是怒轟民進黨新北市汐止選區立委候選人賴品妤，刊登半版不實廣告攻擊李永萍在松菸圖利財團，她表示在柯文哲的第一任任期的五大弊案裡面，已經證明松菸案是沒有問題，但賴品妤卻花超過60萬元刊登全國性的半版廣告，只為了抹黑候選人，真的是新潮流不倒，台灣不會好。

(中時 )