交通部長林佳龍今（8）日前往田中火車站視察，宣示將斥資41.81億元，興建台鐵田中支線，並改善集集支線的基礎建設，並且整合日月潭周邊的觀光景點，打造台灣第一條觀光鐵道，預計2026年通車營運。

林佳龍指出，將興建長度3公里長，連結高鐵彰化站與台鐵田中站間的「田中支線」，總經費18.18億元，預計2022年底土建工程全面動工，2026年可以通車營運，其中高架橋1350公尺、路堤及平面引道段1650公尺。

除此之外，交通部說，也將斥資23.63億元改善總長度29.75公里的集集支線基礎設施，未來可以縮短集集支線的運行時間，從現在的80分鐘縮短為60分鐘，掛載車廂也可從目前4節車廂提升為6節，單班次車次旅客人數可增加33％，工程預計2025年完工。

林佳龍指出，原本兩案分別送國發會審議，卻被認為效益過低而未能通過，後來他指示台鐵局整合兩項計畫的工程與期程，最終獲得行政院核定。

交通部說，未來完工後，讓國內外旅客可以搭乘高鐵到高鐵彰化站後，隨即無縫接軌台鐵列車，從高鐵站延田中支線、集集支線，搭火車直達田中、集集、車埕等地旅行，未來更可以進一步串連日月潭纜車、遊艇，成為台灣第一條觀光鐵道。

林佳龍也指出，配合觀光鐵道上路，交通部也將提案修改鐵路相關法令，將觀光列車的票價與一般通勤票價脫鉤，創造更大的產值。

對於交通部的計畫，出席會勘行程的田中鎮長洪麗娜樂觀其成，肯定觀光可以創造當地的發展，並致贈林佳龍田中在地出產的毛巾，期待通車後可以吸引民眾到田中旅遊消費、運動，讓田中鎮風華再現。

(工商 )