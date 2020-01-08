國民黨主席吳敦義今天下午在中常會一開始發表談話。（趙婉淳攝）

選戰倒數三天，國民黨主席吳敦義今天下午主持中常會，不過與會者人數相較以往人數偏稀疏，吳一開始先向大家信心喊話，在前總統陳水扁貪汙弊案後，選民再次給民進黨機會，但民進黨不思反省故態復萌，執政傲慢、濫權、酬庸、無能，如今「下架民進黨」成為全民共識，呼籲全黨上下一心，團結一致，而「改革向前的力量，需要每一張選票作後盾」。

吳敦義在常會一開始發表四點聲明，首先點評蔡政府執政四年施政成績，「政府不廉能，社會不和諧，經濟不樂觀，兩岸不和平」。

他指出，台灣人民在民進黨陳水扁貪汙醜聞之後，再給了民進黨一次機會，但民進黨不知反省，再次執政後，忘記了教訓、謙卑、珍惜，故態復萌，執政傲慢、濫權、酬庸、無能，讓人民感受到如同回到陳水扁執政時期的八年，貪汙腐敗、派系分贓、打擊異己、製造對立，高呼「台灣人民的善良、忠厚不應該被民進黨如此糟蹋！」

吳敦義接著說，前年縣市長選舉，「討厭民進黨」是當時全國最大黨，今年總統暨立委大選，「下架民進黨」成了全民的最大共識。人民怨聲載道其來有自，蔡英文「能力不足、視野狹隘」，政策方向遠離民意。

比如「一例一休」因缺乏溝通妥協能力，搞到勞資、政府三輸。「年金改革」因缺乏同理心、一意孤行，弄得社會對立。「能源政策」因「廢核」的意識型態作祟，缺乏長遠規劃，導致人民必須用肺發電。「轉型正義」因私心自用、抱持報復的東廠心態，成了轉型不正義。

此外，「兩岸政策」因不承認「一中各表」的「九二共識」，更不斷製造衝突、對峙，導致兩岸關係陷入僵局，甚至瀕臨危機。「公投修法」形同沒收公投，更沒收了人民的直接民權，讓台灣的民主嚴重倒退。舉凡種種，民進黨的無能施政不勝枚舉，吳敦義提醒「讓民進黨繼續執政，等同讓台灣繼續沈淪，讓台灣人民繼續水深火熱」。

再者，吳敦義說，「民心思變、民心望治、民心求安」是近四年來，台灣社會最普遍的民心氛圍，也是中國國民黨必須肩負起回應民意期盼的重責大任。國民黨有信心能改變台灣困窘的現狀，為台灣人民重建「廉能有效率的政府、公義和諧的社會、繁榮均富的經濟、和平穩定發展的兩岸」，更有決心捍衛中華民國、實現台灣的永續發展。

最後，吳敦義說，選戰最後關鍵時刻，我們必須上下一心，團結一致，爭取最多民意的支持。衷心期盼國人鄉親們踴躍出來投票，「改革向前的力量，需要每一張選票作後盾」。

他強調，總統票請支持2號韓國瑜，政黨票請支持9號中國國民黨，各縣市請支持國民黨提名的區域立委候選人，國會席次如能衝過半，國民黨就有能力撥亂反正，修正民進黨執政下所有不公不義的法案與政策，共同為台灣人民的幸福而努力。

(中時 )