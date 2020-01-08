林咚咚表示所有正宮都該硬起來。（圖／翻攝自林咚咚 Dong Dong （Nikki）臉書）

林咚咚催雪碧快提告。（圖／翻攝自林咚咚臉書）

「情色教主」雪碧身材火辣，日前她被爆料神隱了一陣子去秘密生子，精主則是有家室的CEO郭男，今(8日)雪碧打破沉默，暗酸攻擊她的人很可憐，「其實可以做些善事積積陰德」。而郭男太太林咚咚再回應，雖然說謠言止於智者，「只是會傳開的通常都不是謠言」，催對方若想提告快告。

林咚咚先前發千字文打臉雪碧，為那無辜被生下的孩子感到不值，反嗆雪碧和郭男放話要提告別只是虛張聲勢，也透露雪碧過去十分高調，「只要你想要，就一定得的到！」，「你抱持著『我是小三我驕傲』的態度，才真正的讓人感到非常非常的遺憾！」

今雪碧出聲回應風波，表示：「看著那些忙著造謠誇大搬弄是非的人，也生不出什麼氣了，只覺的（得）他們好可憐，人生繞著我轉」，要大家多做善事積陰德，或將重心放在更值得注意的事，同一時間，林咚咚剛好便在個人臉書發問：「說好的吉（告）呢？是在哈囉嗎⋯」。

雪碧發文數小時後，林咚咚又在粉絲團公開回應，暗酸：「謠言止於智者，只是會傳開的通常都不是謠言。2019年傾巢而出的各種蜘蛛精⋯2020年所有正宮都該硬起來⋯買殺蟲劑」，並指小三風氣不可長，網友回應：「真不知道那個不懂珍惜妳的人，在想什麼」、「太有梗了，果然是才貌雙全的女神」。

(中時電子報)