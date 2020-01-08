頂新製油前董事長魏應充因越南油案部分判決定讞，今天到北檢報到執行，他在現場未接受媒體訪問，昨晚則以毛筆寫下「以誠待人，以正做事」等字眼表明心跡，並以錄影談話向長期相信他人格的粉絲表達感恩，貼文一出，立刻有大批臉友留言高喊「加油」、「等您回來！」

魏應充在報到前夕，毛筆書寫下24字表明心跡。(圖/擷取自魏應充臉書粉絲團)

「來自永靖的老園丁魏應充」臉書粉絲團今天上午貼出魏應充的道別影片，內容顯示，這是魏應充昨晚7時許所錄製，根據小編描述，當時魏應充不僅以「以誠待人，以正做事。上天淬鍊，逆增上緣。善愛為寶，台灣共好」等24字書法，說明自己為人做事的原則、對逆境看法，及未來心願，寫作過程心情也相當平靜。

魏應充則在談話中提到，去年以來在臉書看到至親好友一路的信任、支持跟陪伴，他非常感動和感恩，他不僅會銘記在心，也會用最大的努力跟毅力，

「走到水落石出的那一天」，回報支持跟疼惜他的至親好友。

該貼文中午貼出後，立刻湧入大批粉絲留言表達支持與不捨，有網友說：「疼惜、不捨，師兄在大家的心中、已超越司法判決。珍重、等您出來」、也有網友說：「已哭了」。

魏應充寫下自己為人做事的原則、對逆境看法，及未來心願。(圖/擷取自魏應充臉書粉絲團)

辯護律師余明賢表示，越南油案二審判決中，法院認定越南大幸福油品不能供人食用，主要是因爲大幸福公司沒有食品安全合格廠商證書，但這部分越南當地媒體已報導證實是不存在的規定，該公司根本不需要該證書，這等於是說當初起訴的基礎就是錯的。

余明賢說，很遺憾本案審理過程中，部分法官也因為輿論壓力棄守無罪推定的司法人權價值。他希望本案發回審理的部分，法官能中立聽訟，拿掉有色眼光，他相信新證據若能被中立審理，最後將能還給魏應充先生一個清白。

(中時電子報)