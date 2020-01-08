台糖尖山埤江南渡假村歡慶「鼠」年，春節期間特別邀請驚豔「亞洲達人秀」國際舞台的臺灣雜技團入園演出震撼人心的「人體大環」；同時也推出「小丑魔術秀」、親子共學DIY及二手市集等活動，並祭出6歲以下兒童免費入園的優惠，活動期間財神爺更將蒞臨現場發送999純金紅包，歡迎民眾一同迎春納福，好遊尖山埤、好看達人秀。

台糖表示，農曆春節期間尖山埤江南渡假村不僅有山明水秀的湖巒風光，更有震撼人心、新奇有趣的表演活動，大年初一至初四，臺灣當代馬戲團「馬戲之門」於每日上午10點及下午2點，各會上演一場雜技藝術表演，帶來「人體大環」及「立方體」等雜技秀，呈現力與美的震撼。該團去年曾登上國際舞台「亞洲達人秀」演出人體大環，神乎其技的演出驚艷全場，今年春節將於尖山埤完整重現。

除了國際級的雜技藝術表演外，春節期間江南渡假村另有「小丑魔術秀」，以及多位街頭藝人於園區內的即興演出，財神爺也會蒞臨現場發送紅包，每日更將送出2個「999純金紅包袋」，恭祝遊園民眾發大財；而深受小朋友喜愛的「江南四才子」吉祥物也會以快閃的方式與遊客巧遇，一同分享歡樂與驚喜。

台糖表示，大年初一至初三在江南渡假村大草原區，另有適合親子同樂的「旭山小市集」，將有親子共學DIY、友善野餐及草地遊戲等活動，同時台糖休憩事業部愛心社也將舉辦「二手換物」市集，而且活動期間6歲以下兒童有免費入園優惠，不過初一至初四，團體不適用，春節期間歡迎民眾帶著全家大小暢遊江南渡假村，共度「鼠」不盡的歡樂新年。

(工商 )