新竹66歲的黎姓婦人半年前因食慾不振、體重爆跌，在健康檢查後發現胃部有惡性腫瘤，並確診為第3期胃癌，經過中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科主任李博彰，透過3D腹腔鏡次全胃切除合併淋巴結切除及胃腸道重建手術，黎婦術後恢復良好，手術隔天即可下床、一周後出院。

黎婦在健檢發現胃部異狀，並經病理檢查確定罹患第3期胃癌，手術後切除約4公分的惡性腫瘤，她說，開刀之前胃就有點不舒服，不過手術後隔天，就可下床走路，她一有空就走，恢復狀況良好。

另名80歲的病患則具有B型肝炎，透過定期檢查發現有左側肝臟腫瘤，經確診肝癌第二期，透過3D腹腔鏡切除手術，切除大約4公分乘以 3公分的肝癌細胞，在術後第4天即可出院。

李博彰表示，3D腹腔鏡手術優於傳統剖腹手術，傷口大約只有2至4公分，相較傳統手術15公分的疤痕，可復原較快。且因為是3D手術，醫師在手術過程，腹腔器官結構立體成像，包含淋巴等，都清楚可見，增加手術安全性，也因傷口小，縮短患者恢復及住院期程。

李博彰也提醒，肝臟沒有神經知覺，出現明顯徵兆通常已是肝癌末期，透過定期健康檢查，才能及早發現、提早治療，另外，民眾若出現食慾不振，上腹痛或血便，一定要儘速就醫，有可能是罹患胃癌的前兆。民眾平日須少喝酒、抽煙、不濫用藥物，降低罹癌機率。

(中時 )