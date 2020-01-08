今天是北韓國務委員會委員長金正恩36歲生日，北韓沒有如先前外界揣測出現異常動向，北韓媒體也沒有出現相關報導。

南韓聯合新聞通訊社指出，先前有觀點預測，在金正恩生日之際，北韓有可能公開新的戰略武器並發起挑釁行動，但截至目前為止，北韓沒有出現異常動靜。

北韓媒體報導，金正恩昨天視察平安南道順川市順川磷肥廠。

報導指出，去年金正恩在中國度過35歲生日，當時他與中國國家主席習近平舉行會談並共進午餐。

金正恩執政以來連續9年低調過生日，這與前領導人的生日被指定為重要節日形成鮮明對照。

北韓已故領導人金日成的生日（4月15日）和金正日的生日（2月16日）分別於1974年和1982年被指定為法定假日，分別是「太陽節」和「光明星節」。

金正恩於2009年1月被指定為金正日的接班人，2012年起掌控權力。

分析認為，北韓沒有對外宣傳和公開慶祝金正恩生日，一方面是因為金正恩年紀尚輕，還不適合與金日成、金正日相提並論，另一方面也體現對已故最高領導人的尊敬。

(中央社)