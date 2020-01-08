POS廠飛捷（6206）公告，董事會今（8）日通過多項人事異動案，原總經理劉久超升任副董事長，並同時啟動雙總經理制度，由製造中心資深副總卓君弘、行銷中心副總徐嘉宏共同擔任總經理，分別負責內部營運、行銷業務管理。

飛捷董事長林大成表示，飛捷創業迄今邁入第36年，旗下包括普達系統（6599）、Box Technologies、華捷智能和羅捷系統等子公司，將針對產品布局、通路布局及組織進行變革改造，藉由成立戰略團隊積極培養年輕人才，迎向新智慧零售時代。

飛捷表示，劉久超擔任總經理迄今已17年，帶動公司年營收屢創新高，未來將升任副董事長，負責整合集團資源，為集團長期策略發展繼續貢獻心力。

新任總經理卓君弘任職飛捷已近10年，期間帶領生產團隊完成林口新廠規畫興建、設計建置生產e化系統，推動製造組織改善，未來將負責公司內部營運管理事項。

而徐嘉宏進入飛捷集團迄今近4年，期間拓展歐美業務新通路，積極布局投資新應用客群。未來除了繼續帶領行銷業務作戰，並將致力發展新智慧零售應用，盼再造業績新高。

(時報資訊)