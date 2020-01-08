適逢十銓科技(4967)上市掛牌一週年，特別推出春節優惠活動，預計帶動消費型相關產品業績，搶攻春節前旺月商機。

十銓科技表示，春節活動期間於1月10日至1月31日，凡於原價屋通路購買商品，即享驚爆禮包抽獎資格，超值限量禮包總價值近五千元，且不限購買金額贈商品卡禮券。另外在PChome，十銓於1月10號至2月8號推出滿額禮券贈禮。

今年十銓科技特別與國內知名電腦DIY通路原價屋共同推出新年好康活動，自1月10日至1月31日，購買十銓商品，即有機會抽到重量級禮包，內含T-FORCEDELTA MAX電競發光固態硬碟、限量款IP66軍規大容量隨身碟T171泰坦碟以及十銓明星商品樂高方塊充。

搶攻玩家在新年升級配備的需求，十銓科技再度攜手電商PCHOME在1月10日至2月8日間推出優惠及好禮，在PCHOME購買十銓兩千元以上產品即贈全家商品卡。

(時報資訊)