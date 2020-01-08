台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）今（8）日舉行彰濱新廠興建動土典禮，沛波總經理葉俊良表示，新廠總投資金額約6億元，預計於今年第四季完工投產。待彰濱新廠加入營運後，公司年產能將由目前的20萬噸擴增至40萬噸。

沛波總經理葉俊良表示，沛波興建彰濱新廠，不僅代表沛波在全台架構的北、中、南的自有加工廠與通路的最後一塊拼圖到位，更有助推升新一波營運成長動能。

葉俊良表示，受惠國內需求持續暢旺，沛波產能供不應求，近年持續擴廠。沛波位於彰濱工業區的新廠占地約七千坪，將興建包括自動化鋼筋加工生產線，以及充裕的鋼品倉儲空間，新廠的規劃月產能為15,000噸，未來將以大台中為據點，提供全台快速的供料服務。

沛波進一步指出，傳統工地加工模式前導時間（Lead Time）約需35天，沛波採上中下游一貫整合模式，可壓縮前導時間至7~10天，有效為客戶提前工地完工時間，同時減少各種浪費達到節能減碳效益。在沛波完成全台營運與通路布建後，可貼近客戶端市場需求，且隨著新增產能效益的顯現，對未來業績展望持續審慎樂觀。

沛波今日舉行彰濱新廠興建動工典禮，台鋼集團主要企業成員皆到場祝賀，由集團會長謝裕民與沛波董事長蔡玉葉共同主持，包括春雨、榮剛、欣慶慶主要集團成員主管均出席。

(時報資訊)