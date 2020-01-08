國民黨總統候選人韓國瑜日前自爆「國中看女同學小腿、導致成績一落千丈，掉到放牛班」，藉此提醒學生要努力。蔡英文總統8日回應竟表示「他現在的高雄市政，確實是放牛班」；代理市長職務的高市副市長葉匡時跳出來反駁，強調蔡總統說法羞辱市府團隊、全體市民，反嗆小英「可能快要輸了，所以狗急跳牆，講出這麼有失總統高度的話！」

蔡英文8日在彰化縣輔選時回應媒體提問，談及韓國瑜「國中看女同學小腿」的故事，小英說這是很奇怪的講法，「他現在的高雄市政確實是放牛班，他確實應該用他的邏輯好好想一想」。

葉匡時下午正式回應表示，過去1年，高雄市交出亮麗成績，簡單比較過去1年成績，跟民進黨政府最後1年的成績，各方面指標都比他們好，這是非常清楚的，所以市政完全沒有鬆懈。

葉匡時反擊說，反而是小英過去3年半非常鬆懈，斷交7個國家、空氣越來越壞、百業蕭條，中東現在戰火危機，今天中午國安首長會議，小英居然缺席，「她去放牛了嗎？」

「我不曉得蔡總統是不是因為選情告急？可能快要輸了，所以狗急跳牆，講出這麼不得體，有失總統高度的話？」葉匡時強調，蔡總統的說法不只羞辱韓市長，也羞辱高雄市府所有同仁，更羞辱高雄市民。

(中時 )