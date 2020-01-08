走進藥妝店一看，架上更是琳琅滿目的維生素B群保健食品，不只台灣，連到了美國、日本旅遊，也常是親友託買代購的熱門名單；一般認為B群是水溶性維生素，就算多吃了，也可藉由尿液排出體外，所以大部分人的使用觀念都是「沒病補身、吃安心的」；也就是上述的多種原因，造成B群一直是國人心目中必買必吃的暢銷保養品，但到底維生素B群是不是厲害的神藥，要怎麼吃、怎麼補呢？

1、搭配規律作息和適當飲食

維生素B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，是催化的角色，本身沒辦法供應能量，因此，假如身體缺乏均衡的營養素，不好好吃飯，單靠補充B群想要抗疲勞還是無法作用的。

2、適量補充為原則

所謂的適量，就是包括從日常食物攝取的和額外補充攝取的量合計起來，符合每日營養素的建議攝取量就行了，補充太多，身體會自動排出體外，並沒有好處。市售的B群健康保健品，舉凡藥丸錠狀、液體或機能飲料，樣式繁多，有的還含有賦形劑或添加物，在選購上必須研究清楚外包裝的成分說明標籤，看看純度和劑量到底是多少。

善用最新的膠囊錠狀食品的營養標示規定，可以清楚檢查每一份量是幾顆以及每一份量所含營養素的種類及其含量，和其占每日建議攝取量基準值的百分比，這樣就可以輕鬆掌握「適量」補充的關鍵。

3、攝取整體B群，比單一吃效果好

B群有協同作用，建議同時攝取適當比例，一起補充效果佳。若很清楚飲食需求狀況，比如素食者和老年人缺乏維生素B12或孕婦的葉酸特別補充，可以在醫師指導之下選擇單劑維生素做補充；一般若是飲食不均、攝取不足，或因壓力大或常喝酒需要補充B群者，建議可以整個B群一起均衡補充，要比單一個別攝取效果更好。

4、吃過量會有副作用

一般來說，維生素B群攝取過量的副作用雖然不大，但並不表示完全沒有副作用，過量攝取維生素B2，有人會有暫時性的皮膚癢、灼熱感及抽痛；菸鹼素過量，有人會有頭痛、腸道痙攣、噁心、腹瀉、皮膚癢、臉部潮紅等副作用；過量的維生素B6，可能出現神經系統障礙和失眠的情形。

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(中時電子報)