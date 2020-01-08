WTA布里斯本女網賽，今天寶島一姐謝淑薇於女雙粉墨登場，和老搭檔捷克好手史崔可娃(Babora Strycova)約一小時就以6比3、6比4過關，拿下2020年新賽季第一勝。

謝淑薇這次布里斯本女網賽挑戰單打和雙打，可惜單打首輪落敗，但也讓她得以全神貫注準備雙打，加上隊友是去年一起在溫布頓草地大滿貫賽打下女雙冠軍的史崔可娃，兩人實力自然不在話下。

台捷組合首輪迎戰澳洲組合珊德斯(Storm Sanders)/韓天遇，第一盤第4局就直落四分漂亮破發，靠著這一次破發優勢先搶一盤；第二盤第4局謝淑薇/史崔可娃先遭到破發，陷入1比3局數落後，不過第5和第7局台捷聯軍兩度破發得手，於局數上取得超前，第10局僅管曾30比40落後、出現2個破發點，但謝淑薇和史崔可娃再度展現大滿貫冠軍威嚴，連下2分而收下勝利。

謝淑薇/史崔可娃是女雙大會頭號種子，第二輪迎戰捷克荷拉迪卡(Lucie Hradecka)/斯洛維尼亞克蕾帕(Andreja Klepac)、拉脫維亞瑟瓦斯托娃(Anastasija Sevastova)/美國史蒂芬絲(Sloane Stephens)之間的勝方。

(中時 )