北市指標豪宅仍持續受到高資產族群青睞，根據實價揭露，北市三大指標豪宅再傳成交，其中大安區豪宅「元利信義聯勤」揭露最新11樓戶，總價約3.32億元，為該社區第二高價，房地產業者分析，指標型豪宅價格支撐性強，吸引資金停泊，備受高端買方矚目。

根據最新實價揭露，「元利信義聯勤」去年11月揭露11樓最新實價，總價高達近3.32億元，約147.9坪(包括2車位、約20坪)，拆算每坪單價逾250萬元，為該社區第二高價；另外，「西華富邦」去年10月成交27樓戶別，總價近3.12億元、坪數約188.97坪(包括4車位、約45.84坪)，拆算每坪單價207.88萬元，上述二買家皆為自然人。

至於，「和平大苑」交易時間落在10月，為25樓戶，總價2.75億元，坪數約182.88坪(包括3車位、約27.84坪)，拆算每坪單價約182.88萬元，買家為英屬維京群島商新世國際，經查負責人為易天福，為工業辨識設備代理商總經理。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，豪宅市場雖然未脫央行房市管制，不過隨著不動產市場復甦、海外資金回流等因素帶動豪宅市場回溫，指標型豪宅價格支撐性強，備受高端買方矚目。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，觀察成交頻傳的豪宅，都是成屋銷售，消費者可以更清楚看到產品的質感、大廳的氣派程度、建築設計空間規劃與軟體物管是否到位，因此成屋後通常又是另一波銷售期的開始，就可看到這些豪宅有順利成交的實價揭露產生。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，豪宅市場回溫，高價交易頻傳，可見豪宅除了位於地段精華，本身條件及其市場定位能成為區域指標，故能在豪宅林立的市場中維持身價。

(中時電子報)