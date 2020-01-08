即使面對中美貿易戰攪局，2019年依舊是股債雙漲的一年，全球主要資產價格幾乎全數上漲，美股更是領頭羊，這股氣勢是否能延續至今年，全球投資人都在關注。施羅德投信投資長陳朝燈觀察，全球景氣進入擴張末期，在主要央行寬鬆貨幣政策支持下，預期未來2年全球經濟持穩，但建議善用MOUSE策略才能掌握投資契機。

MOUSE分別代表了Multi-Asset（多元資產）、Olympic（奧運商機）、US（美國）、Stimulation（財政刺激）、Equity（股票）。

今年全球經濟成長減速、貨幣寬鬆重現，降息尤其有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，而台股更是那隻不可錯放的金鼠。

施羅德投信投資研究部副總裁詹祖光認為，台股除了在籌碼面有外資助攻，在基本面更有企業獲利成長、5G發展、替代美國與台商回流等利多，估計從2019年第四季起將開始2年成長，若想抓牢這隻台股金鼠，5G、AI、自動化、休閒產業四大投資主題值得注意。

綜觀2020年，經濟來到擴張末期，陳朝燈分析，今年全球經濟成長減速，貨幣寬鬆會重現，只是規模不若以往大。美國就業將持續好轉，面臨大選年更可能再祭出減稅法案，延長景氣擴張榮景；歐元區則因為英國脫歐底定經濟可望好轉，惟南歐國家財政穩定度將再度受到關注；至於中美貿易爭端不易完全平息，今年會是重整貿易秩序的一年。

市場風險與機會參半之下，潛在風險包括通膨加速、地緣衝突與政治不確定性，但也有新興市場評價面與上漲空間優於過低預期的機會。有鑑於此，鼠年投資建議採用MOUSE策略。

M為Multi-Asset（多元資產），在經濟擴張末期中股債是風險與機會並存，利用多元資產投資在參與機會的同時也能做好風險規劃；O指的是Olympic（奧運商機），2020年東京奧運，日本股票、5G及視訊串流需求大增；U則是US（美國），除大選可能帶來政策利多，另還有降息機會，以及貿易戰相關解決方案；S指的是Stimulation（財政刺激），美中歐日都可能進一步推出財政刺激措施，另外是預期半導體產業將重返成長；E表示Equity（股票），也代表EM（新興市場）與EV（電動車），降息有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，另外電動車與自動駕駛將更臻成熟，同時ESG相關題材也將持續受到關注。

2020年全球投資看好新興市場，台股更是特別值得期待。台股2019年表現已經優於亞洲指數，詹祖光預期今年將會比去年更好，從企業獲利預測就可看出跡象，台灣企業EPS不斷上調，預期在2020年雙位數成長不是問題。

從籌碼面來看，外資去年中開始便不斷加碼台灣，對上市公司持股比重來到近43％，這股氣勢可望持續。而在基本面上，企業獲利成長、加上5G商機、大陸去美化以及台商回台投資等關鍵因素，預期自去年第四季開始會是兩年的多頭成長。

詹祖光表示，扣除台積電，台股目前股價淨值比為1.51倍，還是低於過去平均，顯示指數雖然高，但評價還未追上。

隨著中美兩國進入科技戰，處在大國之間的台灣正好左右逢源。詹祖光表示，大陸一年對美國的採購金額約61億美元，台廠（IC設計等半導體零件）一年營收規模約為196億美元，也就是說，在大陸去美化政策下，這筆潛在轉單規模高達台廠營收的31％。

細看台股金鼠年值得投資的四大主題，包括5G、AI、自動化、運動休閒。

(工商 )