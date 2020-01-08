家住雲林的陳先生，年約60歲，曾經是每天抽3至4包菸的老菸槍，1年多前跨年夜因發燒就醫，意外發現胸部有顆7公分大的腫瘤，進一步檢查確診為晚期小細胞肺癌，不過，陳先生認真地接受化療和後續合併免疫治療，最大的心願就是「再多活3年，陪伴孫子長大。」

一直以來，胰臟癌被稱作「癌中之王」，但肺癌專家認為，「小細胞肺癌」因發現多晚期、惡化快、易轉移、易復發等4大特點，加上過去20年治療無進展，患者五年存活率僅6％，低於胰臟癌的9％，才是真正的癌王。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，肺癌早期症狀不明顯，包括咳嗽、喉嚨沙啞、胸悶和喘氣等，容易被當作感冒或其他呼吸道疾病，未能及早就醫和正確診斷，導致逾6成患者發現時已是晚期。

台北醫學大學人體研究處人研長李岡遠醫師表示，肺癌的種類多，主要分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，其中小細胞肺癌在台灣的占比約1成。小細胞肺癌類似「賈伯斯症」，屬於神經內分泌瘤，癌細胞特性宛如幹細胞，分裂速度快，對化療的反應率雖高，但也易產生抗藥性，多數患者在化療結束3個月左右就會復發，是一種連醫師都感到棘手的癌症。

台灣肺癌學會理事長陳育民醫師表示，近年肺癌治療已走向精準化和個人化醫療，即使是過去20年處於無新藥發展的小細胞肺癌，近年也隨著免疫治療日趨成熟，逐漸擺脫「沙漠癌症」狀態，癌友不要放棄治療希望。

台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕表示，近年免疫治療藥物的出現，開啟了小細胞肺癌的治療新契機，研究顯示，小細胞肺癌患者接受傳統化療，近6成患者無法存活超過1年，但若合併免疫療法，約1／3患者存活可超過1年半。因此，無論是侷限型或擴散型小細胞肺癌，醫界普遍共識是化療和免疫療法併用，且免疫療法提早使用，可獲得更好的控制。

「早期發現」永遠是戰勝癌症的王道！賴俊良醫師提醒，長期抽菸、有肺癌家族病史、經常暴露於石棉、多環芳烴或氡氣等環境，都是肺癌的高風險族群，建議定期做低劑量電腦斷層篩檢。

長年推動癌症預防的台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則表示，60％~70％癌症是可以預防的，呼籲全民一起「練5功」，養成天天彩虹蔬果579、規律運動、良好體重控制、戒除菸酒和檳榔以及定期篩檢的習慣，遠離癌症的威脅。

(中時 )