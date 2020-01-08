發生在去年6月25日深夜11時許，台南市永康區發生一起黃姓父親攜帶6歲、5歲姊弟於租屋處輕生，黃男事後獲救，兒女卻不幸身亡，黃男供稱因妻子揚言離婚並負氣回娘家，釀下大禍，獲救後相當自責，台南地檢清署以黃嫌剝奪子女性命，依殺人罪嫌起訴求刑20年，台南地院今天宣判，合議庭認黃父故意對未滿12歲兒童殺人罪嫌，判20年徒刑，全案可上訴。

檢方起訴指出，30歲黃男去年6月25日夫妻釀爭吵，妻子嗆離婚後負氣回娘家，黃當日深夜趁兒子、女兒熟睡，在永康區租屋處打算跟兒女一起離開人世，大樓管理員發現屋內散發異味，報案破門救人，小姊弟已經回天乏術，黃男送醫後經急救恢復意識。

黃供稱，因受不了妻子揚言離婚，才會一時想不開，面對痛失兒女，相當後悔自責。檢方依成年人故意對未滿12歲兒童殺人罪嫌起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑二分之一，並具體求刑20年。

檢方表示，身為被害兒童2人的父親，黃男應善盡保護、教養之責，提供被害2 人健康、安全成長之環境，且生命無價，每個人都是獨立個體，任何人均無權力隨意剝奪他人生命，縱使是父母也如此，且被害兒童2人於案發時分別為6 歲、5 歲，尚屬年幼，黃男竟因婚姻挫折萌生死意，剝奪子女生命，致小姊弟無法開展自己人生，法所難容。

(中時 )