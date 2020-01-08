內政部長徐國勇8日到雲林縣北港鎮主持「北港特1號道路」動土典禮，強調在立委蘇治芬等人爭取下，內政部核定補助百分之八十四經費，總工程款達3億9000餘萬元，完工後將是1條極具特色且便利的聯外道路。

「北港特1號道路」動土典禮，由內政部長徐國勇、立委蘇治芬、雲林縣政府祕書長張志銘、北港鎮民代表會主席蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）、立委候選人張嘉郡祕書許育甄、前北港鎮長張勝智等人共同主持。

徐國勇表示，在台北要有40米寬的道路極其不易，寬敞的道路讓北港更有面子，未來北港媽祖遶境或車輛進出北港市區，不用再擔心堵交通塞。蘇治芬為了這條路多次到內政部拜會，並與張前鎮長努力與地方溝通排解困難，讓北港有1條美麗的寬敞道路。

蘇治芬說她身為北港的女兒，心情感到萬分高興，自縣長任內內政部核定補助計畫，歷經6年時間特1道路終於動工，兩年半後將會有1條嶄新的道路，同時肯定前北港鎮長張勝智的努力、也感謝北港代表會蔡主席等人的支持。

(中時 )