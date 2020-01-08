不畏新台幣兌美元升值而影響單月營收兌換金額，鈺齊-KY（9802）今（8日）公布2019年12月合併營收14.56億元、年增14％，創單月歷史新高，且2019年度合併營收128.43億元、年增27.53％，也創下歷史新高。

鈺齊-KY表示，回顧2019年四個季度合併營收表現，分別達25.77億元、33.54億元、34.50億元及34.61億元，均逐季增長，彰顯集團產能擴增節奏與產銷增長趨勢，已明確篤實，且2019年下半年各項營運表現，更明顯優於上半年。

鈺齊強調，公司對2020年以後的運動休閒產業發展，及公司自身營運成長動能趨勢，亦續持樂觀正向看法不變。

鈺齊成立於1995年，為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶。目前鈺齊集團營運總部位於雲林縣斗六市，並在大陸福建、湖北，越南及柬埔寨等地，共設有六座工廠。

(工商 )