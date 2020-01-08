勞動部勞工保險局為提供民眾貼心、寬敞、友善洽公環境，並加快服務速度，減少民眾等候時間，已積極完成臺南市辦事處洽公環境改善工程。勞動部常務次長林三貴與勞保局局長鄧明斌，特於1月8日上午假該辦事處共同主持「打造友善洽公空間-辦事處重新亮相」揭幕活動。該辦事處修繕後，除櫃檯數增加並將服務業務分流外，洽公環境變得寬敞明亮，確實給予民眾不同以往的全新感受。

鄧明斌表示：臺南市辦事處轄內勞保投保單位逾4萬餘家，被保險人高達76萬人，因位居行政樞紐及商業活躍之都會區，每日洽公人數高達8百餘人次。由於臺南市辦事處一樓服務大廳空間狹長窄小，經常於尖峰時段有人潮擁擠、民眾久候及座位不足只能站立現象。為改善此缺點，此次修繕特將原二樓員工辦公室遷移騰出，改設6個綜合業務服務櫃檯，原一樓4個櫃檯則改為快速取件、收件及博愛服務區。未來民眾若無諮詢事宜，只列印投保資料或送交各式申請書，可直接至快速櫃檯辦理，將可大幅縮短洽公等候時間。

鄧明斌指出，辦事處修繕工程除增設櫃檯加速服務及增加等候空間及座位外，另亦裝置新的「觸控式電子叫號系統」，除可將服務業務分流叫號外，並將等待人數上傳網站。邇後，民眾可透過手機APP查看等待人數，自行安排適當時間至辦事處洽公，不但可以節省等待時間，亦能強化臺南市辦事處服務效能。

(工商 )