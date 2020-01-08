臺灣位處候鳥遷徙必經路徑，目前為禽流感好發之秋冬時節，鑒於家禽產業每年均受禽流感威脅，而造成產業重大損失；遭撲殺之養禽場，農民雖可依動物傳染病防治條例獲得成本6成之補償，惟仍有4成成本之損失。農委會自2017年11月起開辦推動家禽禽流感保險，其目的即保障養禽業者不幸遭致禽流感時，可降低損失風險，該保險的投保禽種包括肉用、蛋用、種用之雞、鴨、鵝及火雞，投保人包括畜牧場登記證或畜禽飼養登記證所載之負責人或承租人，為目前唯一針對動物疫病為標的農業保險險種。

農委會說明，禽流感保險除了提供農民保障外，為配合防疫政策，鼓勵農民強化防疫及損害防阻觀念，將禽舍型式、生物安全措施及管理能力等風險高低，設計不同保險費率保單，生物安全若做得越好，保險費率則越低。另為鼓勵農民善用保險及降低經營風險，農委會補助50％保險費，亦有地方政府額外酌予補助保費。

農委會強調，本保險之設計具有快速理賠之優點，其理賠作業只要取得防疫機關撲殺證明文件後，承保的明台產物保險公司即可核算理賠金額，並於15日內賠償農民。

農委會指出，在去年初開始擴大投保範圍後，截至2019年11月底，家禽投保隻數達322萬隻，農委會補助預算增加約1千多萬元，當投保農民飼養之家禽，如不幸確診禽流感而遭撲殺，即可迅速獲得理賠，有助於彌補災害損失，亦減輕農民恢復生產所需資金之壓力。

農委會進一步呼籲，如發現畜牧場之家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋量下降等症狀或異常死亡情形，應主動通報所在地動物防疫機關處置；又禽流感一年四季皆有可能發生，農委會除規劃農業保險來分散經營者風險及穩定收益外，飼主更應落實禽場生物安全，並配合政府各項監測及防疫措施。

(工商 )