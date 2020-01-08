彰化銀行公布，2019年12月合併稅前盈餘10.91億元，2019年全年累計合併稅前盈餘135.16億元，2019年全年累計合併稅前每股盈餘(EPS)1.35元，2019年全年累計合併稅後盈餘115.69億元，2019年全年累計合併稅後每股盈餘(EPS)1.16元。

(工商 )

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