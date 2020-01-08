彰銀2019年稅後盈餘115億 15:462020/01/08 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2019年12月合併稅前盈餘10.91億元，2019年全年累計合併稅前盈餘135.16億元，2019年全年累計合併稅前每股盈餘(EPS)1.35元，2019年全年累計合併稅後盈餘115.69億元，2019年全年累計合併稅後每股盈餘(EPS)1.16元。 (工商 ) #彰銀 #每股 #eps 也許您會感興趣 推薦閱讀 添新兵 本周7檔新掛牌 04:102020/01/06 證券．權證 權證星光大道－統一證券 華新科 三大法人轉買 04:102020/01/06 證券．權證 《業績-金融》京城銀去年獲利年增18％，2方向推進成長動能 07:442020/01/06 財經 捷流閥業今日以每股78元新上櫃掛牌 09:012020/01/06 財經 捷流蜜月甜 上櫃首日漲64％ 04:102020/01/07 證券．權證 健策、緯穎權證 外資連買 04:102020/01/07 證券．權證 《業績-造紙》榮成上季營運好轉，稅前獲利登近1年半高點 10:342020/01/07 財經 大展證券自結108年EPS為0.46元 16:002020/01/07 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 04:102020/01/08 財經要聞 聯詠獲利動能強 美銀逆勢調升 08:512020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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