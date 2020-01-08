南方航空：德黑蘭往烏魯木齊航班暫未有變動 15:462020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正值美伊陷入進展關係之際，烏克蘭客機在伊朗墜毀，震驚國際社會。多家航空公司隨即宣佈其國際航班將繞飛該區域。對此，中國南方航空集團表示，該公司計劃在當地時間22：35分起飛南航CZ6026航班，暫未獲知有計劃更改的通知，可能與計劃起飛時間相比有51分鐘的延誤。 (工商 ) #航空 #航班 #烏克蘭 #南方航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 市值約4.65億 張國煒再申讓33,691張長榮航 04:092020/01/04 財經要聞 武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立緊急應變小組 10:462020/01/04 生活 武漢肺炎 兩岸航班擬登機檢疫 04:092020/01/05 社會新聞 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 財經 陸2020年春運南航將開通貴陽至北京大興機場航班 19:082020/01/07 兩岸 男曬烏克蘭辣模過節清涼照 一句話網全跪 11:472020/01/08 正妹 《國際社會》機械故障，烏克蘭波音客機在伊朗起飛後墜毀 12:162020/01/08 財經 烏克蘭客機無人生還 約旦媒體爆料：伊朗意外擊落 12:512020/01/08 國際 烏航客機墜毀 引擎故障是禍首 15:192020/01/08 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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