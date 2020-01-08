正值美伊陷入進展關係之際，烏克蘭客機在伊朗墜毀，震驚國際社會。多家航空公司隨即宣佈其國際航班將繞飛該區域。對此，中國南方航空集團表示，該公司計劃在當地時間22：35分起飛南航CZ6026航班，暫未獲知有計劃更改的通知，可能與計劃起飛時間相比有51分鐘的延誤。

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