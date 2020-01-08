陸股三大指數今天震盪走低，截至8日收盤，滬指收報3,066.89點，跌1.22％，深成指收報10,706.87點，跌1.13％，創業板收報1,862.70點，跌1.61％。

類股方面方面，軍工股尾盤直線拉升，航母、南北船合併概念等類股漲幅居前；特斯拉概念股延續昨日強勢；黃金股全線大漲，多股漲停。網紅經濟概念、雲遊戲、豬肉股等昨日大漲後，今天集體回調；券商、保險等金融類股跌幅居前。

北上資金合計淨流入逾人民幣34億元。

(工商 )

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