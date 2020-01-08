陸股震盪走低 滬指收盤跌1.22％ 15:462020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數今天震盪走低，截至8日收盤，滬指收報3,066.89點，跌1.22％，深成指收報10,706.87點，跌1.13％，創業板收報1,862.70點，跌1.61％。 類股方面方面，軍工股尾盤直線拉升，航母、南北船合併概念等類股漲幅居前；特斯拉概念股延續昨日強勢；黃金股全線大漲，多股漲停。網紅經濟概念、雲遊戲、豬肉股等昨日大漲後，今天集體回調；券商、保險等金融類股跌幅居前。 北上資金合計淨流入逾人民幣34億元。 (工商 ) #類股 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突引市場恐慌 陸股當周上揚 18:402020/01/04 財經 首隻黑天鵝撲來 陸股笑 美股哭 04:092020/01/05 話題觀察 上市公司不分紅 陸散戶70％賠錢 04:102020/01/06 焦點新聞 陸股ETF 近一月最搶眼 04:102020/01/06 投資理財 陸股基金2019年報酬優 04:102020/01/06 投資理財 《盤中解析》美伊對峙，「萬二」不保 11:422020/01/06 財經 引居民儲蓄入市 陸股債市大利多 04:102020/01/07 話題觀察 陸股估值仍屬偏低 多頭行情剛啟動 11:122020/01/07 財經 陸股三大指數下挫 深成指開盤跌0.48％ 10:272020/01/08 財經 富達：陸美貿易戰暫停歇 資金續流入陸股債 11:012020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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