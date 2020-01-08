近年來越來越多藝人舉辦大型演唱會，場地選擇不再侷限台北小巨蛋，包括高雄巨蛋、桃園國際棒球場、台中洲際棒球場等地都是熱門選項。天王周杰倫（周董）全新巡演《嘉年華》去年申請今年小巨蛋檔期受挫，爆氣在IG上飆罵小巨蛋，但近日傳出周董有意赴能容納5萬人高雄市運主場館開唱，時間預計在下半年，對此所屬杰威爾音樂回應「目前還在尋找、協調適合的場地中，有確定會再公布。」

日前包括周杰倫、陳奕迅等大咖想申請小巨蛋場地雙雙遭打回票，讓粉絲相當難過，周董去年忍不住在IG上批評小巨蛋「哥要回老家唱，還需要你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝得下嗎？」，以及「小巨蛋連E神都不給、連五月天都不給，你這巨蛋留著幹嘛呢」，也藉此埋下伏筆，透露可能到別地開唱。

據悉周董參考過桃園棒球場、台中洲際棒球場等地，最後選址在高雄市運主場館，對此杰威爾音樂回應：「目前還在尋找、協調適合的場地中，有確定會再公布。」另外今年小巨蛋也有許多藝人陸續開唱，包括詹雅雯、宇宙人、A-Lin、青峰、光良，香港天王劉德華也將在5月底至6月初共2周檔期來台開唱，另傳田馥甄、蕭敬騰、梁靜茹等人下半年將在小巨蛋舉辦演唱會。天后蔡依林剛結束台北6場「Ugly Beauty」，5月新巡演將移師高雄巨蛋舉行5場。

(中時 )