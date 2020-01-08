台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）2019年12月營收為8,079萬元，月增2%，但年減32.86%，2019年1-12月自結營收為11.48億元，較2018年同期下滑6.92%。久陽看產業已落底，預期第二季營運將回升。

久陽表示，鋼鐵市場報價止跌回升，12月仍為歐美假期期間致遞延出貨，但久陽螺絲12月交貨平均單價已逐步回升。螺絲產業自中美貿易戰開始，受到中國大陸廠商於歐洲削價競爭影響，不論是價格或者銷量均呈現疲軟，但自去年12月起，久陽致力於提升高等級產品比重並降低成本的策略開始展現成效，整體交貨單價正式落底反彈，去年12月出貨單價已經上揚，公司當前以保持平均售價和毛利率為主要目標而非以量為主。

久陽指出，目前訂單能見度維持在3~4個月，往後將透過組織調整與成本控管持續優化產品組合，以提升毛利率。今年第一季本業的接單以及出貨量預期能維持去年第四季的水準。本業最壞的情況應該已經過去，目前產品報價已止穩，將持續測試市場對於價格上調的接受程度，並預期第二季開始業績能回復成長軌道。

(時報資訊)