叡揚資訊(6752)今天舉行興櫃前法說會，公司預計1月10日登錄興櫃，主辦承銷商為群益金鼎證券，券商認購價格35元。公司表現年年創高，2019年前11月稅後淨利0.78億元，已經超越2018年全年獲利表現，每股盈餘3.23元。

叡揚主要業務分為四類：1.企業e化的應用軟體（營收占比37％）；2.資訊治理所需的監控、自動化與資安工具（營收占比31％）；3.運帷服務（營收占比20％）；4.雲端服務與巨量資料分析應用6。這四類領域相互間所需要的技術與領域知識，形成一個可相互加持的相乘效果。在金融、政府、醫療、製造與電信等大型單位有眾多客戶，其中，以知識管理平台為基礎，所加值出來的醫院評鑑更幾乎成為醫學中心與區域級醫院的標準配備平台，目前19家醫學中心有17家使用，40％區域級醫院採用。

2010年以既有套裝應用軟體結合行動設備與雲端技術，大力投資雲端Saas服務的開發，成為擁有雲端軟體平台與應用服務技術的公司。隨著讓客戶可自行上網開通測試並租用、雲端服務陸續推出，例如CRM客戶關條管理、人事薪資、公文管理、知識與內容管理及表單管理等，目前已有廣泛的中小企業雲端客戶，並擴及泰國及日本等海外客戶。2013年開始運用AI領域裡的機器學習與深度學習技術以解決自然語言處理的問題，目前已有具體成果融合入叡揚提供的公文管理、知識管理及人資管理等工作平台，並且逐步推到市場上。

叡揚資訊2014年營收6.94億元到2018年營收8.82億元，年年呈現成長，去年前11月營收8.63億元，全年有望突破2018年，2019年前11月毛利率達到51.15％，主要雲端產品及企業E化產品成長貢獻，稅後淨利0.77億元，已經超越2018年全年稅後淨利0.73億元，每股盈餘3.23元。而2019年上半年每股盈餘0.5元，下半年獲利遠遠高過上半年，主要協助客戶建置資訊系統，都是在下半年上線，是認列營收高峰，未來透過套裝及雲端產品，希望讓營收更平均分布。

(時報資訊)