超微CEO蘇姿丰在2020消費電子展上，面媒體詢問台積電7奈米的供貨情形是否吃緊，她坦承的確很吃緊，也不否認台積電供貨時間有增加趨勢。

超微在CES 2020正式發表整合繪圖核心的筆電加速處理器（APU），該款研發代號為Renoir的Zen 2架構Ryzen Mobile 4000系列筆電處理器，採用台積電7奈米製程量產。其中高效能的Ryzen 7 4800U筆電處理器，內建8個Zen 2核心及16個執行緒，並搭載8個Radeon繪圖核心，最高運算時脈達4.2GHz，第一季開始量產出貨。

蘇姿丰並對超微新一代的筆電處理器與桌機處理器提出了技術藍圖，傳統的輕便型筆記型電腦以及性能更高的內容創作者和一般消費者筆記型電腦提供多達八個內核的處理品，並將向製程移向7奈米，這樣可令新處理器的每瓦性能提高一倍，SoC功耗降低20%。

蘇姿丰表示，筆電CPU進入7奈時代，將有助於超微能夠在商用市場上，能夠與英特爾一較高下。因此超微對台積電的7奈米製程，投入更多資源。「而超微與台積電也保持著良好的關係，他們為我們提供了良好的支持，但是晶圓供應緊張。」

(中時電子報)