環景式綠意特色休憩空間。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府觀光旅遊局去年8月中旬完成大甲鐵砧山雕塑公園整體環境基礎改善工程，後續成功爭取景觀休憩、遊戲場及運動設施等相關設施經費；7日開始進場施工，為維護民眾安全，採分區封閉施工，預計今年6月底完工，完工後將與鰲峰山相呼應，成為海線觀光兩大新亮點。

台中市政府觀光旅遊局表示，市長盧秀燕重視民眾休憩環境，尤其是市民最常去的公園，應符合在地的特色及考量各年齡層的不同需求進行設計，且施工時應在不影響安全範圍內進行分區封閉，減少對民眾的影響。

觀旅局長林筱淇說，大甲區人文氣息鼎盛，此次施工以文具概念設計一整套遊憩設施，並設置符合不同年齡層的青少年互動遊戲場、兒童遊戲場及運動設施等動態設施；包括鉛筆攀爬架、水彩筆搖擺吊樁橋、V型鉛筆障礙樁、迴紋針滑軌遊具、林間吊網、細沙沙坑等，還有讓遊客可直接從鐵砧山上欣賞大安溪之美的觀景平台。

另外特別保留既有涼亭、花架及具鐵砧山特色的大風車進行維護並重新上漆，讓整個雕塑公園完工後呈現不同風格。

林筱淇說，期待透過整體規劃改造雕塑公園，以全新主題吸引市民舊地重遊，並拓展年輕族群，後續將積極爭取劍井遊憩區觀光服務設施改善工程相關補助，提升鐵砧山特定風景區的舒適度及遊樂性，打造兼具生態、休閒、遊憩及運動多功能的優質休閒遊憩綠地環境。

(中時 )