文曄要求大聯大 增列公開收購成就條件 15:502020/01/08 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路二哥文曄（3036）今（8日）召開記者會，針對龍頭大聯大（3702）上傳的中國法律分析意見提出正式說明。文曄強烈要求，大聯大應將「中國國家市場監督管理局認定就本次收購文曄三成股權案無需申報」列入公開收購成就條件，以維護二家企業的股東權益，並消除各界諸多疑慮。 文曄律師指出，在中國的反壟斷法規定中，並無條文允許以「財務投資」作為免申報的理由，同時亦舉出，中國市場監管總局2019年公開案件裡有許多專業財務投資公司收購或資產仍須進行申報之案例。 (工商 ) #文曄 #收購 #中國 #申報 #大聯大 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業5月報稅適用 2019年擴大書審純益率 公告 04:092020/01/04 金融．稅務 【大聯大收購文曄1】小股東喊冤求償無門 砸500多萬倒賠出場 13:002020/01/04 財經 產經解析－2020年中國仍是全球經濟成長的亮點 04:092020/01/05 全球財經 陸資進軍五大聯賽 豪買足球隊 04:102020/01/06 話題觀察 觀念平台－合意與非合意收購的釋疑─談大聯大收購文曄案 04:102020/01/06 產業特刊 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 不再崇美 大陸年輕人被“洗腦”了嗎 15:182020/01/07 國際 大聯大收購文曄股權案 投資人參與應賣應留意自身權益 16:002020/01/07 財經 相加文曄市占率 亞太、全球半導體市場7~9％難達壟斷 17:082020/01/07 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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