IC通路二哥文曄（3036）今（8日）召開記者會，針對龍頭大聯大（3702）上傳的中國法律分析意見提出正式說明。文曄強烈要求，大聯大應將「中國國家市場監督管理局認定就本次收購文曄三成股權案無需申報」列入公開收購成就條件，以維護二家企業的股東權益，並消除各界諸多疑慮。

文曄律師指出，在中國的反壟斷法規定中，並無條文允許以「財務投資」作為免申報的理由，同時亦舉出，中國市場監管總局2019年公開案件裡有許多專業財務投資公司收購或資產仍須進行申報之案例。

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