蔡英文總統昨在南投縣造勢，她說每次南投選舉都離勝利差一點點，希望1月11日讓南投從艱困區變成勝選區。此外，蔡也呼籲人民「不要被買票」。對此，自由作家洛杉基直言，他聽了不禁啞然失笑。

蔡英文昨強調，民進黨執政做許多別人不敢做和不願意做的改革，而且收拾國民黨留下的爛攤子，這是因為負責任，但民進黨做不好被教訓，也會虛心接受和反省改革，做得好被鼓勵，但也不懈怠，因為民進黨很清楚，台灣人民不欠民進黨，民進黨不能辜負台灣人民。蔡英文也喊出要將南投激戰區變勝選區，呼籲人民不要被藍營抹黑言論給欺騙，更不要被買票，守護台灣主權。

對此，洛杉基在臉書指出，電視上播出蔡向支持群眾大聲疾呼「千萬不要被買票」，他聽了不禁啞然失笑。他指出，這三年半以來，國民黨黨產被沒收、凍結，黨工薪水都發不出來了，還得向郭台銘借錢，哪裡還有錢買票？「是哪個黨有錢租百部遊覽車、提供雙主菜便當？」

(中時電子報)