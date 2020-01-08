《亞果出任務》獲第85屆奧斯卡金像獎最佳影片。（圖／達志影像）

伊朗8日凌晨轟炸美軍2座駐伊拉克軍事基地，據指至少造成80名美國人喪生，美伊大戰一觸即發。目前美伊恐開戰的緊張情境，和8年前奧斯卡最佳片《亞果出任務》的時空背景有類似之處，這部改編自1979年伊朗人質危機的真人實事，是由班·艾佛列克自導自演，電影中的真實主角人物美中情局前探員曼德斯也在去年1月過世。美伊目前又再陷危機，讓這部電影成為熱門話題。

這部電影改編自1979年的伊朗人質危機中的真人實事，戲中最精彩的故事情節，是1979年美國駐伊朗大使館遭當地暴民從抗議到包圍，最後佔領大使館，66名美國外交官和平民被扣為人質，其中有6名外交人員躲至加拿大使館避風頭，卻陷入人質危機，在人質危機持續69天後，國務院與中情局合作對6人安排撤離行動，最後決定採取一個未採用的電影劇本《亞果》，並找到奧斯卡獎的好萊塢化妝師約翰·錢伯斯，加上伊朗背景與一些《星球大戰》和《星際迷航》的情節和人物，展開這場名為申請赴德黑蘭拍片，實為搶救人質的軍情行動。

最難得的是，這部電影除了是真人實事，這種搶救人質的行動，跳脫傳統荷槍實彈或軍機轟炸的武力方式，構想可說天馬行空，再加上用拍電影的獨特創意下，經過非常縝密且充滿戲劇化的過程，竟成功解救6名快美國駐伊外交人員，當飛機成功離開伊朗領空，所有人聽到後歡呼不斷、舉杯慶祝，美中情局的終決定將功都給加拿大，整個電影計畫也送到中情局檔案庫封存。

這個故事也因為被列為機密封存，一直到中情局將亞果計畫正式解禁機密後，經媒體報導後，小班即手規劃亞果這部電影，把這部戲中戲的軍事行動精彩呈現外，更一舉奪得多項大獎，至今仍是經典電影之一。

(中時電子報)