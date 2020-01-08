「2020年阿里巴巴國際站台灣跨境電商達人賽」歷經2個月海選，今天選出全台最終晉級16強的優秀企業，得獎企業上午於台灣大學分享數位化帶來的成果；阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，中小企業面臨轉型壓力，唯有「數位化」的操作，才能以低成本、有效率行銷全世界，不僅掌握時代趨勢，還能透過數據了解買家行為、履約能力，以海外訂單做大市場、品牌升級。

郭奕麟今於活動現場受訪時表示，數位化電商行銷全世界是不可逆的趨勢，阿里巴巴今年要花更多人力、資源，協助台灣數千家、平台上的中小企業走向外銷市場舞台；郭奕麟表示，除透過每年舉辦「台灣跨境電商達人賽」、培育更多優秀網商並分享經驗外，更要讓平台操作更容易，以數位跨境的外貿活動，展現台灣MIT商品獨特性的實力。

郭奕麟透露，這次競賽過程中最大的感想是「感動」，與這次16強的企業之一、技詮科技有限公司執行長周明璋初次見面時，發現他已經64歲了，近2年他為了學習數位化花了很多心力，包括產品發布、訂單回覆等，周明璋都親力親為，努力的毅力與精神值得稱許。

不過，郭奕麟警示，台灣很多傳統產業數位化的速度，在亞洲國家顯得「慢一些」，部分中小企業仍習慣以參展的方式來增加曝光；郭奕麟指出，參展的方式不僅成本高，且訂單也無法即時掌握。

郭奕麟表示，阿里巴巴國際站的訂單，九成以上來自歐美、紐澳、新興國家等，對中小企業來說，數位操作平台就如同使用智慧型手機般，只要進入就能上手，而阿里巴巴會透過關鍵字搜尋調查報告，協助企業主了解潛在客戶的喜好、採購趨勢，中小企業也能從數字觀察變化，隨時更新產品包裝、精準化行銷，尤其接獲大訂單時，也能掌握客戶的信用保證、信用能力等資訊。

郭奕麟表示，台灣有很多的中小企業沒有出口經驗，產品在台研發、製造、生產，當中小企業發展到一定階段，內銷市場無法延續企業增長，若能透過數位化的操作，讓中小企業生產的產品以低成本行銷海外，才能快速成長。

(中時 )