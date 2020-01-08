花旗(台灣)銀行耕耘綠能產業，再度攜手陽光伏特家，推動「迎光飛翔 綠動未來」專案，協助聖嘉民啟智中心興建太陽能電廠，並在今日（8日）正式啟動。同時，為具體落實聯合國永續發展目標（ SDGs），花旗(台灣)銀行此次更串連企業、員工、非營利組織、群眾、當地政府甚至客戶，讓綠能公益的影響力更上層樓。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，花旗集團的使命，在於藉由負責任的金融，以推動成長與經濟進步。面對氣候變遷所帶來的危機，花旗銀行以聯合國17個永續發展目標為依歸，希望攜手客戶、社區、非營利組織等團體，串聯全球網絡，發揮金融的正向影響力，替地球永續盡一份心力。花旗台灣自2017年起陸績協助非營利組織架設太陽能電廠。

莫兆鴻表示，這次的「迎光飛翔 綠動未來」專案，花旗不僅同時推動公益及綠能，幫助非營利組織擴大綠電效應，更開心的是知道我們客戶跟花旗目標是一致的。大江生醫是去年花旗贊助聖嘉民長照中心所產生的再生能源憑證的認購者，同時也是花旗的客戶，此一結合更加深雙方的夥伴關係，也更具體實踐聯合國永續發展目標當中「促進目標與夥伴關係」。

2018年花旗銀行首度與宜蘭聖嘉民長照中心合作興建太陽能電廠，並首創國內公益再生能源憑證。2019年雙方再度合作推動「迎光飛翔 綠動未來」，幫助宜蘭聖嘉民啟智中心。2019年的綠能公益專案中，花旗攜手陽光伏特家，邀請員工、全民與宜蘭政府共同參與愛心募款活動，協助聖嘉民啟智中心興建一座23.87kWp太陽能電廠，不僅讓機構能夠自發自用，節省電費負擔，還能產生再生能源憑證，擴大綠電效益。

更進一步，花旗的企業客戶大江生醫，也承諾購買中心綠電所產生的再生能源憑證，為啟智中心挹注額外與穩定資源。在花旗的號召下，各界綠能公益夥伴共同攜手合作，幫助啟智中心在未來20年中，產生整體超過190多萬元的綠電效益。

(中時 )