總統蔡英文車掃。(蔡英文競選連任辦公室提供)

民眾高舉「小英我們都是你的」標語。(蔡英文競選連任辦公室提供)

波特王教的？蔡英文總統競選團隊積極經營網路社群，近日與網紅波特王合拍的「撩總統」影片，短短不到一個月就有數百萬觀看人次。蔡英文今天在中台灣車掃，沿途有許多民眾拿出自製標語，蔡英文也拿出撩人標語 、手比愛心，回應熱情民眾。

蔡英文總統、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德以及民進黨主席卓榮泰在選前四路齊發，全台走透透，展開「勇敢自行、護台同行」全台車隊掃街拜票以及造勢活動，進行最後衝刺。

近日在掃街路程中，經常看到熱情的支持者手持各種有趣的手舉牌，更有「英文你是我的蔡」、「小英我們都是你的」、「有你真好」等所謂「撩妹」標語，不僅展現自己的投票意志，也展現了支持者的熱情，要讓蔡英文總統高票連任！

蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，小英總統不是省油的燈，面對眾多支持者的真情告白，也用具體行動回應，繼去年12月21日凱道大凱旋活動高喊「你們都是我的！」，從今天開始的車掃行程，也拿出「鼠年到了，我屬於你們」、「不管辣，你們都是我的」、「愛台灣，也可以愛我啊」、「想要你的一生14」等標語「反撩」所有民眾，還解鎖了線上直播破萬人的成就「手指愛心」，留言區愛心更是刷好刷滿！

廖泰翔感謝所有支持者，遠遠地聽到車隊要來，就都站出來替小英總統加油打氣，每聲加油與對台灣要贏的期盼，小英總統都有聽到也銘記在心。

他說，如果想要給小英總統加油打氣，但是沒有手舉牌的朋友也不用擔心，競選辦公室特別準備了六種「挺英手舉牌」，提供大家到ibon下載列印輸出，「一起把想說的話大聲告訴小英總統！我們一起把氣勢催出來！從南到北串聯全國，一起守護台灣！」

(中時 )