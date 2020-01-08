連鎖餐飲集團六角（2732）受惠全球展店效益顯現，2019年12月合併營收續「雙升」，帶動第四季淡季續強、改寫歷史次高，全年營收年增近3成、改寫新高。展望今年，公司預期獲利成長可望優於營收，目標全球店數維持雙位數成長、3年內全球達2000家店。

六角2019年12月自結合併營收4.28億元，月增1.31％、年增13.3％，創同期新高、歷史第4高。第四季合併營收12.6億元，雖季減7.85％、仍年增達21.89％，營運淡季續強、改寫歷史次高。累計全年合併營收49.53億元，年增達28.47％，刷新歷史新高。

六角受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，且已站穩市場龍頭的印尼、菲律賓等東南亞市場同店銷售成長強勁，帶動全年營收維持強勁成長動能。配合規模經濟效益顯現、體質改善效益顯現，全年獲利成長可望持續優於營收。

六角表示，過去2年聚焦優化營運、專注飲品發展，持續淘汰或轉型虧損門市，今年將持續在已達經濟規模的印尼、加拿大與澳洲，及今年可望突破百店的加拿大等地加速擴張。由於相關人力團隊已在2年前備妥，預期在成本受控下，獲利成長可望持續優於營收。

六角指出，相較台灣及中國大陸，人口超過2億的印尼市場發展空間仍大。以首都雅加達而言，「Chatime日出茶太」300店已搶占重要商圈據點、並簽有長約，對新進者造成進入門檻。今年將啟動「跳島策略」向離島擴張，鞏固大者恆大優勢，目標年淨增100家店。

其他東南亞市場方面，六角表示，「Chatime日出茶太」在菲律賓目標每年淨增40～50家，加拿大及馬來西亞可望分別在今、明年達成百店里程碑。同時，也持續在歐美及新興市場積極布局，目標今年全球店數維持雙位數成長，在3年內達成全球2000家店目標。

(時報資訊)