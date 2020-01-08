工業電腦廠飛捷（6206）今（8日）董事會通過人事任命案，總經理劉久超升任副董事長，並啟動雙總經理制度，由製造中心資深副總卓君弘與行銷中心副總徐嘉宏擔任新總座職務，即日生效，公司表示將結合兩位總經理在生產及銷售端強項，成立戰略團隊，迎向新智慧零售時代。

進入2020年，飛捷首次召開董事會即進行組織調整，建立雙總經理制度，飛捷董事長林大成表示，公司至今已經邁入第36年，相關集團子公司包含普達系統、Box Technologies、華捷智能和羅捷系統等，拓展POS及KIOSK等產品，由產品布局、通路布局到內部架構皆進行變革改造，期望積極培養年輕人才。

飛捷原總經理劉久超擔任總座職務已有17年時間，推動飛捷營收屢創新高，未來將升任為公司副董事長，整合集團資源，為長期策略發展繼續貢獻心力。

兩位新任總座中，卓君弘在飛捷任職近10年，期間帶領生產團隊完成林口新廠規劃興建，設計建置生產e化系統，推動製造組織改善，將統籌公司內部營運管理相關事項。

徐嘉宏進入飛捷集團約4年時間，主要負責拓展歐美業務新通路，積極布局投資新應用客群，未來除了繼續帶領行銷業務作戰，並極力發展新智慧零售應用，再造業績新高。

飛捷去年受到貿易戰干擾及歐洲景氣低迷影響，客戶資本支出相對保守，導致營運呈現衰退，不過，在拉貨力道轉強之下，12月營收達4.35億元，較去年同期成長34％，月增19.17％，累計全年合併營收53.3億元，年減19％。

展望後市，飛捷目前已見到歐洲、美國等重要客戶地區需求逐步成長的跡象，加上遞延效應發酵，隨著景氣轉佳，KIOSK、Panel PC等產品出貨量看增，整體營運可望優於去年表現。

(工商 )