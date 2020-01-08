勞工出門工作，最怕遇到職業災害意外，台灣有一群勞動檢查員，在全台各角落穿梭，盯著雇主要改善工作環境。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心科長劉琪璋就是其中一員，他投入勞檢工作18年，靠著驚人的毅力與耐心，苦口婆心地勸導業者能遵循職業安全衛生規定，減少災害發生。

劉琪璋過去在公賣局服務，2001年進入勞動檢查領域，他說，政府給予檢查員有很大的公權力，可以進到工廠裡面進行現場檢查，剛擔任檢查員的時候，常會發現工時拖得很長，「因為同一件事情，我可以講很多次，就怕老闆聽不懂」，一路從人家上班講到下班。

「也有遇到老闆很鐵齒的！」劉琪璋說，這時候他就會準備很多已經發生過的案例，一次、兩次、三次，不厭其煩地一直去跟業者溝通，就是希望憾事不要重演。而他這種不放棄的精神，也讓他獲選勞動部職業安全衛生署106年度優良勞動檢查員。

為什麼會傾全力說服業者要改善職安，劉琪璋回憶，剛擔任檢查員不久，就遇到一件讓他印象深刻的重大職業災害事件。他說，那天一到現場，就看到一塊大白布、跟一塊小白布，初任檢查員的他詢問現場工作人員，才知道那是一起大型發電機風扇葉片斷裂後飛擊，造成該名勞工身首異處。他坦言，看到白布還滲著血，心裡面一直在念佛，也默默允諾，一定會好好調查原因。

劉琪璋認為，對很多人而言，職災只是一個案子，但在職災後面是一個家庭、是一個生產力家庭的支柱，「如果我們的一句話，老闆聽進去了、願意改善了，無形中就會幫助到很多家庭，而且現在勞檢方針就是先輔導、後開罰，如果中小企業業者資金不足，政府還有補助方案可以改善設備。

勞動部職業安全衛生署中區管轄範圍，北至苗栗、南至雲林，除了中石化、台中火力發電廠、台塑六輕等大型工廠外，更是中部中小型工廠的集散區。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富指出，近年來像是光電業等新興產業，在製程上使用不少新型態化學品，也讓檢查工作更加辛苦，而且檢查員不只是要叮嚀業者改善，還必須要把工作現場的情況帶回來一起討論，持續檢討，讓勞動檢查也能跟著產業與時俱進。

談到近年來最有成就感以及最挫折的事件，劉琪璋笑說，「都是六輕」。雲林麥寮的台塑工業園區在2010、2011年之間，連續發生多起大型火災爆炸案，由於剛好也是化工背景，所以在承辦相關案件，多會特別留心。他說，在現場檢查時，常會遇到一個問題，就是現在的中小主管不敢允諾一些改善事項，「因為他們不確定現在答應了，改善經費會不會下來」，因此他們改變策略，一邊督促台塑企業建置製程安全管理（PSM）的這項措施，一方面也與台塑高層召開高階主管座談，從高層開始著手，在2018年看到成果，創下0災紀錄，「這很有成就感」。

近期最挫折的事件，劉琪璋坦言，就是2019年4月台塑六輕芳香烴三廠發生爆炸事件，讓大家重新檢討流程到底哪裡出錯，而且開始針對「虛驚事件」進行檢討，再提升安全管理層級，希望能再創0災紀錄。

看過各種大大小小的職災案件，劉琪璋常常會想「能為勞工多做點什麼」，因為他常會發現，發生職災的不少都是特別認真的員工，「有時候想說機器不用停，趕快用手喬一下，或是想趕快上去弄一下，就不穿戴安全裝備，但這個念頭就會讓人受傷」，因此他也特別呼籲勞工，賺錢有數、性命要顧，每一個念頭都要把安全放在第一，才能平安的出門工作、平安的回家。

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