幾家主要的航空公司週三表示，他們正在改變航線，以避免經過伊拉克和伊朗上空。同樣的美國聯邦航空管理局(FAA)也在伊朗向駐伊美軍基地發動飛彈襲擊後，禁止美國客機飛過附近區域。

路透社報導，伊朗在星期三早上，向伊拉克的12處軍事基地發射了十幾枚彈道飛彈，這些基地大多數是駐伊美軍的所在地。因此在轟炸事件爆發後，美國聯邦航空管理局也發布空域禁令，避免飛航危險，其中也包波斯彎、阿曼灣這樣的伊朗和沙烏地阿拉伯之間的水域。

根據FlightRadar24的資料，仍有幾家非美國航空公司的航班，飛越伊拉克和伊朗的部分地區，但是航班已明顯偏少，因為外國航空公司通常會仔細考慮美國FAA的建議。

加拿大運輸部就表示，他們正與美國聯邦航空局就中東局勢保持密切聯繫，看看如何改變航線。至於印度航空，還沒有發布正式指示，但是已與有關人士舉行會議，並建議他們保持警惕並採取預防措施。

新加坡航空公司表示，所有航班將繞開伊朗領。馬來西亞航空公司表示，沒有飛越伊拉克領空的航線，並且會改道避開伊朗。中華民國的中華航空公司表示，由於緊張局勢，所有飛機不飛越伊朗或伊拉克。大韓航空公司和泰國航空公司表示，他們早在美軍發動襲擊之前，就迴避飛經伊朗和伊拉克的航線。

澳洲航空公司也在調整飛行路線，以避免在伊拉克和伊朗上空。澳洲的影響較大，因為他們到航線特別長，從伯斯飛往倫敦航班，在繞路後最多要增加50分鐘的飛行時間，燃料耗損也大，因此必須減少載運量與乘客人數。

至於在中東地區，就在伊朗飛彈襲擊後，阿聯酋航空公司和杜拜航空分別取消了飛往巴格達的回程航班，並表示將在需要時，進一步的變更相關航班。不過卡達航空則不受影響，該公司表示，飛往伊拉克的航班正常運行。

全球航空公司機構國際航空運輸協會（IATA）週二表示，在美國無人機襲擊殺死了一名伊朗軍事指揮官後，中東局勢日益緊張，因此運輸協會忙著與各航空公司和國家之間進行協調與溝通，避免2014年馬航MH17航機的憾事再次發生。

(中時電子報)