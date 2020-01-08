(16：50更新，補充王子維比賽結果)2020世界羽聯BWF巡迴賽馬來西亞大師賽，今天寶島選手由混雙李哲輝/許雅晴打頭陣，男雙林家佑/楊明哲跟寶島一哥周天成隨後也登場，周天成週於男單第一輪只花30分鐘就以21比17、21比5狂電印度對手斯里坎特，漂亮斬獲新賽季第一勝。

第1局周天成率先打下第1分，儘管隨後一度1比3落後，但很快振作起來，連搶4分之後再度要回領先，之後這一局再也沒有被對手超車，順利收下一局；第2局周天成更加進入比賽狀況，開始就以3比0打出氣勢，之後又是兩波連續得分拉開差距，以11比2、9分之差進入技術暫停休息，回到場上周天成持續瘋狂得分，將斯里坎特遠遠拋在後頭，在握有15個賽末點的絕對優勢下，輕鬆進帳對斯里坎特的5連勝。

而男雙組合林家佑/楊明哲第一輪就碰到世界排名第1的印尼籍頭號種子吉德翁/蘇卡穆約，可惜17比21、8比21飲恨，混雙李哲輝/許雅晴則是13比21、20比22出局。

周天成比賽結束後，同一場地寶島「羽球王子」王子維要單挑大陸籍第7種子石宇奇，首局王子維以較大差距讓出，第2局雖再度面臨比數落後，王子維一球一球奮力追趕，比賽中段靠著連得4分氣勢，將分數追成14比14平手，甚至最後將比賽逼到「丟士」，可惜王子維未能掌握扳平局數的機會，最終12比21、20比22結束大馬行，也苦吞對石宇奇的5連敗，稍晚一姐戴資穎也要迎接個人新賽季第一場比賽。

(中時 )