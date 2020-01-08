暫時訂名為《網際網路視聽服務法》的OTT管理相關草案，本來預計在去（2019）年底擬出草案，不過進度已經延宕，NCC官員今（8）日說明，由於是這全球第一個OTT相關法規，除了和各界有「低度監管」的共識外，其餘細則都要謹慎討論，目前沒有再訂時程表。

NCC去年透露《網際網路視聽服務法》草案制定方向，包括採登記制、提供誘因鼓勵業者提升本國自製節目、一定規模以上「大型業者」要進行資訊披露等，並承諾去年12月底將會有草案出爐。

不過，2020年已經到了，卻未見新進度，NCC主秘蕭祈宏表示，國際間目前沒有OTT管理的相關法規，這是全球首創，整體制訂都要很謹慎，要和各部會研議、諮詢學者，以及邀請業者討論等。至於草案究竟何時會出爐，NCC官員坦言沒有時間表。

官員指出，目前大方向仍是抓大放小，將注重消費者保護、資訊揭露、提升在地內容產製等方向，也會跨部會來談是否可提供在地內容產製的相關輔導或其他幫助。

(中時 )