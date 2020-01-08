國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫(左)。（甘嘉雯攝）

距離投票剩下不到72小時，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫8日幫桃園市第一選區立委候選人陳根德輔選時表示，桃園市6個選區選情都穩定，可以感受到基層熱情都回來，呼籲每個人都要投票，為選將加油。

朱立倫表示，桃園每位戰將都很強，希望選民要把熱情化為選票，尤其抹黑抹黃抹紅情況很嚴重，希望都可以防止，把選票催出來。

朱立倫8日白天行程都在桃園市，除了第五選區呂玉玲前幾天去過外，跑了五個選區，他說陳根德在當立委時他當縣長，每天都為桃園打拚，在基層與選民站在一起，一定要讓他重回立法院，「朱立倫回來就是要拜託大家」。

朱立倫說，最後階段還要防止奧步，防抹紅、抹黃、抹黑，他8日都在桃園市，發現抹黑情況非常嚴重，到吳志揚那邊，對手竟說吳「不是在地的」，朱說，吳不是在地怎麼會當縣長？吳反擊對方出生地在台北，「怎會這樣被抹黑？」

(中時 )