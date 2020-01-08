修平科大建置新世代一體式的繪圖工作站「Surface Studio教室」，設備、規模領先國內其他大學。（林欣儀攝）

修平科大建置新世代一體式的繪圖工作站「Surface Studio教室」，設備、規模領先國內其他大學，學生使用後相當稱讚。（林欣儀攝）

看準AI應用的潮流趨勢，為強化數位媒體競爭優勢，修平科技大學與全球軟體龍頭微軟公司合作，打造以繪圖工作站為主軸的實習教室，8日正式揭牌啟用，未來雙方將就產學合作、業師教學及學生實習等多方面加強合作，盼帶領學生邁向專業職人之路。

修平科大校長鄧作樑、台灣微軟公司總經理潘先國分別代表學校與產業，為新世代一體式的繪圖工作站「Surface Studio教室」揭牌。校方指出，此教室的設備規模、軟體支援都領先國內其他大學，盼透過實作方式培養學生能力，讓學生贏在起跑點。

實習教室資500萬打造，內部配備50台新世代一體式繪圖工作站、28吋觸控螢幕，且支援10點觸控、Surface Pen與Surface Dial功能，其螢幕能大角度傾斜至平躺、讓使用者繪圖更符合真實作畫情境，並提供人機互動新介面，大幅提高效率。

「工欲善其事，必先利其器！」鄧作樑強調，學校數媒系課程以動漫插畫設計、影音動畫設計為主軸，學生表現在業界有口皆碑，而不論是插畫或動畫都著重繪圖，且考量數位媒體的核心在於創新，除憑藉個人努力，環境設備也是促使創作突破的一環，決定大手筆建置此教室。

潘先國指出，這間具有前瞻設備與軟體配置的教室將帶領學生邁向職人之路，未來雙方將進行更深、更廣的合作，共創雙贏。

(中時 )