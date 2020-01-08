桃園市第一選區立委候選人陳根德（中）新黨不分區立委名單中的律師陳麗玲（右）、陸光新城代表（左）8日開記者會指控國家機器。（賴佑維攝）

桃園市陸光新城代表列出明細，指經費清清楚楚，而檢、調大動作，讓不少長輩都相當驚慌。（賴佑維攝）

「根本就是政治操作！」桃園市陸光新城8日一早有居民接獲傳票，待證事由寫著「被告陳根德，選舉罷免法」。桃園市第一選區立委候選人陳根德、新黨不分區立委名單中的律師陳麗玲、陸光新城代表8日召開記者會，指檢、調試圖讓選民認為他涉及賄選，根本淪為政治打手。

桃園地檢署回應，日前因接獲民眾檢舉陳根德疑涉有賄選，為查證檢舉內容真實性，訂8日下午以證人身分傳喚相關證人共8人。檢方強調，檢察官查辦賄選，絕不預設立場，也不問對象、黨派、身份、地位，本著「有聞必查、有據必辦」態度，積極辦理。檢方也強調，本件係屬「他案」，檢舉內容是否屬實尚待查證，請外界不要妄加揣測。

陸光新城代表說，長年都會舉辦歲末年終活動，其中都會準備摸彩助興，為了體貼沒摸中的民眾，陸光新城都會準備100元紅包發放，沒想到竟被指涉嫌賄選。代表控訴，是不是只要遇到選舉，這些往年都會舉辦的活動，都不能舉辦了嗎？

陳麗玲表示，檢方7日發出傳票，要求被傳喚人8日就到案，這違反偵查常規，案件顯示相當緊急。陳麗玲也說，據她了解，被傳喚的都是都是老人家，一輩子沒有收過傳票，8日一早就收到傳票。陳也說，從最近各地「查水表」案子，就讓人覺得國家機器集權使用，先抹黑、抹臭對手，選完再來談後續。

陳根德則說，這就是先抹黑，事後澄清都沒用的選舉奧步、政治操作。陳根德強調，他未經偵查，就列為被告，而且至今離選舉剩沒幾天。要是對手在網路發動廣傳，讓選民第一印象認為賄選已經被抓到，那他還有辦法繼續選嗎？

陳又說，司法是公平正義的最後一道防線，如今卻淪為政治打手。操作手段相當粗糙。陳也呼籲，誰敢轉傳本案傳票，基於無罪推定原則，為了捍衛清譽，絕對告到底。陳根德強調，這種栽贓打壓手法，凸顯對方選情告急，他絕對禁得起考驗，一定會當選。

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(中時 )