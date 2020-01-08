被動元件龍頭廠國巨（2327）表示，秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，公司已規劃陸續匯回境外資金新台幣100億元，用以擴充車用工規等高端產品及加強研發技術，持續擴大在台灣的投資。

國巨的利基型及高端產品以台灣為生產及研發重心，目前全球5成的產值及9成的研發資源皆集中在高雄地區。因應5G及車用電子發展所需，公司近年也陸續展開一系列的在台投資活動，包含2018年取得高雄大發工業區土地做設廠之用、2019年年初率先響應「台商回台投資行動方案」取得經濟部專案貸款165億元核准、2019年12月與高雄橋頭科學園區簽署進駐投資意向書及目前積極招募 900 名作業員全力提升產能並擴編研發技術人員200名等。

因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨，國巨公司將持續擴大在台灣的研發及生產基地，以確保公司長期成長的動能，建立永續經營的實力。

(工商 )