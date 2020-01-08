伊朗痛失蘇雷曼尼，認為除非終結老美在中東的存在，否則光是飛彈攻擊還不夠

德黑蘭對伊拉克境內美軍目標發射數十枚飛彈攻擊後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）8日告訴美國，或許華府斷了伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼的手，但他們會以斬斷老美在該區域的腳作為回應。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）周三說，美國應該撤出中東，而德黑蘭的飛彈攻擊就是「打臉美國」。

「像這樣的軍事行動還不夠，」哈米尼在電視演說中指出，「重要的是終結美國在這區域腐敗墮落的存在。」

長久以來，伊朗一直在準備對抗老美這個超級死對頭。他們明白，美軍遠比他們強大，裝備也更先進。據國際戰略研究所（IISS）去年統計，這個波灣國家擁有超過50萬現役人員，其中包括了12.5萬菁英革命衛隊。然而，在國際制裁和武器進口限制下，伊朗難以開發獲採購更多精密武器。

(中時電子報)