匯豐中華投信今舉行2020年投資展望說明會，匯豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，亞洲股票在2019年表現落後其他地區，展望今年，亞洲股票的盈利增長將從過去2年的低個位數水平回升，有助於縮小亞洲股票和成熟市場股票估值的差距。而製造業復甦若確實發生，或者中國在2020年的成長回升，可能會看到亞洲股市出現實質性的反彈，並且由中國所領軍。

馬浩德表示，今年的亞洲市場仍面臨不確定因素，但前景相對看好，亞洲股市及高收益債券的收益和估值依然有利，可帶來良好的投 資機遇。至於今年初的油金等商品價格上揚，馬浩德表示，目前全球經濟仍不足以支撐商品行情進入多頭的循環。

馬浩德說明，全球正處於週期性上升趨勢的環境當中，包括美、中、德等主要製造業大國的製造業逐漸帶動反彈，因此對於2020年的全球股市依舊維持正面的看法，意即經濟衰退較有可能是2021年或是之後的風險。而在持續去庫存化的過程中，即使需求小幅增加也可能在製造業中引起顯著的回升；舉例而言，若干關鍵的週期性行業如亞洲科技和半導體產業已出現復甦跡象，隨著5G、人工智慧和電動汽車等新應用領域所帶動的需求，以及快閃記憶體景氣反轉的能見度提升，這些新興產業的展望也將有所改善。

馬浩德強調，預測美中貿易協議如何達成是一件極為困難的事情，甚至稱得上是個不可能的任務，但是近幾個月來投資人對於貿易衝突相關的反應趨於和緩，轉而聚焦於其他的市場驅動因素，例如聯準會利率政策和全球成長指標。此現象部份歸因於市場不再仰賴難以預測的貿易協議，而是開始關注貿易局勢對於總經變數如工資成長和通膨的影響，以及其間接對於央行政策立場可能造成的衝擊。

隨著聯準會重新擴張資產負債表，歐洲和日本央行繼續資產購買計劃，預計全球主要央行將繼續在2020年保持寬鬆態度，為可能出現的經濟放緩風險做準備，也為風險性資產進一步帶來支持。雖然美中貿易緊張局勢拖累2019年全球市場的情緒，但是馬浩德認為悲觀情緒已經觸頂，且中國經濟將持續由強勁的內部消費加持，外圍貿易因素已逐漸減弱。馬浩德說明，「不確定的年代」並不代表投資人應急於採取防禦性的資產配置，因為這可能是成本較高的策略，在2020年仍建議維持偏好風險的投資策略；不過，市場不確定性限縮上漲空間，目前來看，增加固定收益與股票市場配置仍屬合理之舉。

(時報資訊)